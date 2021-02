CVS Pharmacy now giving COVID vaccinations nationwide: Check availability

SAN FRANCISCO (KRON) — CVS Pharmacy locations nationwide are now giving free doses of the COVID-19 vaccines for eligible people.

CVS says the vaccination is free as long as you have insurance or are in a federal program for the uninsured. The locations are only vaccinating people who are ages 65 and up, or work in health care.

Appointments are required, but the pharmacy website shows several locations which are open to book — including in the Bay Area.

As of Thursday, here is the vaccine appointment availability of CVS locations in California:

City/Town Status Adelanto, CA Available Agoura Hills, CA Fully Booked Alameda, CA Available Aliso Viejo, CA Available Angels Camp, CA Available Arcadia, CA Available Arroyo Grande, CA Fully Booked Atwater, CA Available Auburn, CA Fully Booked Azusa, CA Available Bakersfield, CA Available Bell, CA Available Berkeley, CA Available Buellton, CA Available Buena Park, CA Fully Booked Cameron Park, CA Fully Booked Capitola, CA Fully Booked Carlsbad, CA Available Carmichael, CA Fully Booked Carson, CA Available Chula Vista, CA Available City Of Industry, CA Available Coachella, CA Available Concord, CA Available Costa Mesa, CA Fully Booked Daly City, CA Available Downey, CA Available Eureka, CA Available Fontana, CA Available Fremont, CA Available Fresno, CA Fully Booked Glendale, CA Available Gridley, CA Available Hanford, CA Available Hemet, CA Available Huntington Beach, CA Available Huntington Park, CA Available Indio, CA Available Inglewood, CA Available Irvine, CA Fully Booked Jackson, CA Available La Puente, CA Available La Quinta, CA Available Lafayette, CA Available Lakewood, CA Available Lancaster, CA Available Lodi, CA Available Lomita, CA Available Long Beach, CA Available Los Angeles, CA Available Madera, CA Available Marysville, CA Available Menifee, CA Available Mission Viejo, CA Available Modesto, CA Available Montclair, CA Available Monterey, CA Fully Booked Mount Shasta, CA Available Mountain View, CA Available Newbury Park, CA Fully Booked Oakland, CA Available Palo Alto, CA Available Pasadena, CA Available Pleasanton, CA Available Pomona, CA Available Porterville, CA Available Poway, CA Available Rancho Bernardo, CA Available Red Bluff, CA Available Redding, CA Available Redondo Beach, CA Available Redwood City, CA Available Riverside, CA Available Rocklin, CA Fully Booked Rohnert Park, CA Available Sacramento, CA Fully Booked Salinas, CA Fully Booked San Anselmo, CA Fully Booked San Bernardino, CA Available San Clemente, CA Available San Diego, CA Available San Dimas, CA Available San Francisco, CA Available San Jose, CA Available San Marcos, CA Available Santa Clara, CA Available Santa Clarita, CA Available Santa Maria, CA Available Santee, CA Available Seal Beach, CA Fully Booked Sonoma, CA Available Sonora, CA Available Stockton, CA Available Temple City, CA Available Tulare, CA Available Ukiah, CA Available Vallejo, CA Available Ventura, CA Fully Booked Victorville, CA Available Walnut Park, CA Available West Hollywood, CA Available Woodland, CA Available Yorba Linda, CA Available Yuba City, CA Available

