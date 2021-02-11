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CVS Pharmacy now giving COVID vaccinations nationwide: Check availability

Coronavirus

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SAN FRANCISCO (KRON) — CVS Pharmacy locations nationwide are now giving free doses of the COVID-19 vaccines for eligible people.

CVS says the vaccination is free as long as you have insurance or are in a federal program for the uninsured. The locations are only vaccinating people who are ages 65 and up, or work in health care.

Appointments are required, but the pharmacy website shows several locations which are open to book — including in the Bay Area.

As of Thursday, here is the vaccine appointment availability of CVS locations in California:

City/TownStatus
Adelanto, CAAvailable
Agoura Hills, CAFully Booked
Alameda, CAAvailable
Aliso Viejo, CAAvailable
Angels Camp, CAAvailable
Arcadia, CAAvailable
Arroyo Grande, CAFully Booked
Atwater, CAAvailable
Auburn, CAFully Booked
Azusa, CAAvailable
Bakersfield, CAAvailable
Bell, CAAvailable
Berkeley, CAAvailable
Buellton, CAAvailable
Buena Park, CAFully Booked
Cameron Park, CAFully Booked
Capitola, CAFully Booked
Carlsbad, CAAvailable
Carmichael, CAFully Booked
Carson, CAAvailable
Chula Vista, CAAvailable
City Of Industry, CAAvailable
Coachella, CAAvailable
Concord, CAAvailable
Costa Mesa, CAFully Booked
Daly City, CAAvailable
Downey, CAAvailable
Eureka, CAAvailable
Fontana, CAAvailable
Fremont, CAAvailable
Fresno, CAFully Booked
Glendale, CAAvailable
Gridley, CAAvailable
Hanford, CAAvailable
Hemet, CAAvailable
Huntington Beach, CAAvailable
Huntington Park, CAAvailable
Indio, CAAvailable
Inglewood, CAAvailable
Irvine, CAFully Booked
Jackson, CAAvailable
La Puente, CAAvailable
La Quinta, CAAvailable
Lafayette, CAAvailable
Lakewood, CAAvailable
Lancaster, CAAvailable
Lodi, CAAvailable
Lomita, CAAvailable
Long Beach, CAAvailable
Los Angeles, CAAvailable
Madera, CAAvailable
Marysville, CAAvailable
Menifee, CAAvailable
Mission Viejo, CAAvailable
Modesto, CAAvailable
Montclair, CAAvailable
Monterey, CAFully Booked
Mount Shasta, CAAvailable
Mountain View, CAAvailable
Newbury Park, CAFully Booked
Oakland, CAAvailable
Palo Alto, CAAvailable
Pasadena, CAAvailable
Pleasanton, CAAvailable
Pomona, CAAvailable
Porterville, CAAvailable
Poway, CAAvailable
Rancho Bernardo, CAAvailable
Red Bluff, CAAvailable
Redding, CAAvailable
Redondo Beach, CAAvailable
Redwood City, CAAvailable
Riverside, CAAvailable
Rocklin, CAFully Booked
Rohnert Park, CAAvailable
Sacramento, CAFully Booked
Salinas, CAFully Booked
San Anselmo, CAFully Booked
San Bernardino, CAAvailable
San Clemente, CAAvailable
San Diego, CAAvailable
San Dimas, CAAvailable
San Francisco, CAAvailable
San Jose, CAAvailable
San Marcos, CAAvailable
Santa Clara, CAAvailable
Santa Clarita, CAAvailable
Santa Maria, CAAvailable
Santee, CAAvailable
Seal Beach, CAFully Booked
Sonoma, CAAvailable
Sonora, CAAvailable
Stockton, CAAvailable
Temple City, CAAvailable
Tulare, CAAvailable
Ukiah, CAAvailable
Vallejo, CAAvailable
Ventura, CAFully Booked
Victorville, CAAvailable
Walnut Park, CAAvailable
West Hollywood, CAAvailable
Woodland, CAAvailable
Yorba Linda, CAAvailable
Yuba City, CAAvailable

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