CVS Pharmacy now giving COVID vaccinations nationwide: Check availability

Question: How do you fit 117 candles onto a birthday cake for the world's second-oldest person? Answer: You can't.

A French nun who is believed to be the world’s second-oldest person was celebrating her 117th birthday in style on Thursday. There were plans for Champagne and red wine, a feast with her favorite dessert, a Mass in her honor, and other treats to toast Sister André's exceptional longevity through two world wars and a recent bout of COVID-19.