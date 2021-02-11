CVS Pharmacy now giving COVID vaccinations nationwide: Check availability

SAN FRANCISCO (KRON) — CVS Pharmacy locations nationwide are now giving free doses of the COVID-19 vaccines for eligible people.
CVS says the vaccination is free as long as you have insurance or are in a federal program for the uninsured. The locations are only vaccinating people who are ages 65 and up, or work in health care.
Appointments are required, but the pharmacy website shows several locations which are open to book — including in the Bay Area.
As of Thursday, here is the vaccine appointment availability of CVS locations in California:
|City/Town
|Status
|Adelanto, CA
|Available
|Agoura Hills, CA
|Fully Booked
|Alameda, CA
|Available
|Aliso Viejo, CA
|Available
|Angels Camp, CA
|Available
|Arcadia, CA
|Available
|Arroyo Grande, CA
|Fully Booked
|Atwater, CA
|Available
|Auburn, CA
|Fully Booked
|Azusa, CA
|Available
|Bakersfield, CA
|Available
|Bell, CA
|Available
|Berkeley, CA
|Available
|Buellton, CA
|Available
|Buena Park, CA
|Fully Booked
|Cameron Park, CA
|Fully Booked
|Capitola, CA
|Fully Booked
|Carlsbad, CA
|Available
|Carmichael, CA
|Fully Booked
|Carson, CA
|Available
|Chula Vista, CA
|Available
|City Of Industry, CA
|Available
|Coachella, CA
|Available
|Concord, CA
|Available
|Costa Mesa, CA
|Fully Booked
|Daly City, CA
|Available
|Downey, CA
|Available
|Eureka, CA
|Available
|Fontana, CA
|Available
|Fremont, CA
|Available
|Fresno, CA
|Fully Booked
|Glendale, CA
|Available
|Gridley, CA
|Available
|Hanford, CA
|Available
|Hemet, CA
|Available
|Huntington Beach, CA
|Available
|Huntington Park, CA
|Available
|Indio, CA
|Available
|Inglewood, CA
|Available
|Irvine, CA
|Fully Booked
|Jackson, CA
|Available
|La Puente, CA
|Available
|La Quinta, CA
|Available
|Lafayette, CA
|Available
|Lakewood, CA
|Available
|Lancaster, CA
|Available
|Lodi, CA
|Available
|Lomita, CA
|Available
|Long Beach, CA
|Available
|Los Angeles, CA
|Available
|Madera, CA
|Available
|Marysville, CA
|Available
|Menifee, CA
|Available
|Mission Viejo, CA
|Available
|Modesto, CA
|Available
|Montclair, CA
|Available
|Monterey, CA
|Fully Booked
|Mount Shasta, CA
|Available
|Mountain View, CA
|Available
|Newbury Park, CA
|Fully Booked
|Oakland, CA
|Available
|Palo Alto, CA
|Available
|Pasadena, CA
|Available
|Pleasanton, CA
|Available
|Pomona, CA
|Available
|Porterville, CA
|Available
|Poway, CA
|Available
|Rancho Bernardo, CA
|Available
|Red Bluff, CA
|Available
|Redding, CA
|Available
|Redondo Beach, CA
|Available
|Redwood City, CA
|Available
|Riverside, CA
|Available
|Rocklin, CA
|Fully Booked
|Rohnert Park, CA
|Available
|Sacramento, CA
|Fully Booked
|Salinas, CA
|Fully Booked
|San Anselmo, CA
|Fully Booked
|San Bernardino, CA
|Available
|San Clemente, CA
|Available
|San Diego, CA
|Available
|San Dimas, CA
|Available
|San Francisco, CA
|Available
|San Jose, CA
|Available
|San Marcos, CA
|Available
|Santa Clara, CA
|Available
|Santa Clarita, CA
|Available
|Santa Maria, CA
|Available
|Santee, CA
|Available
|Seal Beach, CA
|Fully Booked
|Sonoma, CA
|Available
|Sonora, CA
|Available
|Stockton, CA
|Available
|Temple City, CA
|Available
|Tulare, CA
|Available
|Ukiah, CA
|Available
|Vallejo, CA
|Available
|Ventura, CA
|Fully Booked
|Victorville, CA
|Available
|Walnut Park, CA
|Available
|West Hollywood, CA
|Available
|Woodland, CA
|Available
|Yorba Linda, CA
|Available
|Yuba City, CA
|Available