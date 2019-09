Inicia en Arizona construcción de muro con fondos militares

ÁBACO, Bahamas (AP) — Con sus escasas posesiones en un bolso y carritos de supermercado, cientos de personas desesperadas se reunieron en el puerto de Gran Ábaco el viernes con la esperanza de salir de la isla devastada por el huracán, conforme iba tomando forma el esfuerzo de apoyo internacional.

“Aquí es un caos”, dijo Ge Rolle, obrero de la construcción de 44 años que aguardaba junto con su esposa un bote que los llevara a Nassau, la capital”. “El gobierno hace lo que puede, pero me parece que no hace lo suficiente para evacuar a las personas. No es habitable para nadie. Solo los animales pueden vivir aquí”.