Sus derechos y cómo prepararse en caso de un encuentro con ICE

SAN FRANCISCO (KRON) – Agentes federales de inmigración están programados para avanzar en una operacion dirigida a las familias inmigrantes. La orden tomara acabo segun este domingo y arrestaran inmigrantes con orden de deportación final.

La abogada Aidin Castillo con el Centro Legal de La Raza nos dice que el centro está teniendo sesiones informativas, y consultas mensuales, con la comunidad acerca de sus derechos.

>>CLICK HERE TO READ IN ENGLISH

“Todas las personas en los Estados Unidos, tengan o no tengan documentos, tienen derechos,” nos dice Castillo.

Castillo comparte que el derecho más importante que aplica en la casa, en el trabajo, y en la calle es el derecho a guardar silencio.

“Este derecho es muy importante porque la persona debe de saber que no estan obligados a contestar preguntas de inmigración. Usted tiene el derecho de mantenerse callado, y simplemente decir ‘estoy ejerciendo mi derecho en virtud de la Constitucion a mantenerme callado y no hablare hasta que tenga un abogado’ ” nos informa Castillo.

Castillo nos dice que la persona tiene aun más protecciones en su hogar.

Si usted ve que la persona que esta tocando esta vestido como policia o agente de ICE, usted preguntele ‘quién es’.

“Usted no está obligado abrir la puerta inmediatamente,” dice Castillo, “Los agentes tienen que mostrarle una orden para entrar y revisar algo que este alli”

Castillo también dice que no abra la puerta para recibir la orden. En vez, pida que le pasen la orden por debajo de la puerta o donde pueden pasar el correo.

Si usted no entiende lo que los agentes le dicen porque están hablando en inglés, usted diga exactamente eso, ‘no entiendo, no voy abrir la puerta, no entiendo lo que usted me está diciendo’, aconseja Castillo.

Tambien le preguntamos a Castillo que ha habido reportes que las redades de ICE ya empezaron. Castillo y su equipo no han podido confirmar redadas masivas como las que el presidente esta planeando este domingo. Lo que si se sabe es que ha habido actividad por parte de ICE en el área de la bahía y un incremento de arestos, pero no han sido en grande cantidad.

Castillo comparte que lo más importante es conocer sus derechos y detalles sobre su caso.

“Tengan informacion acerca de su caso specifico. Hablen con abogados en los próximos dias para que les digan que se puede hacer y que documentos tener a la mano,” dice Castillo.

Acerca de documentos importantes, Castillo nos dice que es importante tener documentos acerca de usted y su familia. Por ejemplo, tenga una lista de contactos de emergencia, como comunicarse con un abogado, y una lista de familiares a quien le puede hablar si usted o su familia lo necesita.

Algo muy importante que Castillo conseja por si a caso usted va a salir es no cargar identificacion de su país de origen. Estoy incluye identificacion o pasaporte de su pais natal. Estos documentos pueden ser evidencia de que usted no es de los Estados Unidos.

Los jóvenes pueden cargar identificaciones de la escuela, o también existen identificaciones de la ciudad. Si usted tiene una licencia por parte de AB60, usted si puede cargar esa identificación porque no es evidencia automática de que no tiene documentos.

De ultimo, El Centro Legal de La Raza dice que es muy importante mantenerse calmado.

“Es importante saber que existen muchas organizaciones en el área de la bahía que estan dispuestas para ayudar a la comunidad,” comparte Castillo.

Para más informacion visite la página del Centro Legal de La Raza en centrolegal.org.